Il filmato con presunte condanne a 287, 223 e 138 anni per i fermati delle proteste arriva da un profilo TikTok che pubblica contenuti generati con l'intelligenza artificiale

Sulle proteste studentesche in Francia circolano contenuti creati con l’IA, come la foto aerea di Parigi in fiamme. Sui social gira un video con presunti processi a giovani arrestati e condanne a 287, 223 e 138 anni di galera. Non è così, in quanto il video è stato generato con l’IA e proviene da un profilo TikTok che diffondeva solo video di questo tipo.

Perché il video dei processi in Francia non mostra fatti reali

Il video contiene il nome del profilo @psycho._.decode, attualmente non raggiungibile su TikTok. Come riportano i colleghi di Butac, l’account pubblicava esclusivamente video brevi realizzati con l’IA simili, con altri ragazzi in un’aula di tribunale.

Cosa risulta sui processi ai fermati nei media francesi

Cercando in francese le cifre del video («287 ans», «223 ans» e «138 ans de prison») insieme ai termini lycéens, manifestants e condamnés, non risultano articoli che riportino condanne di questa entità per i fermati delle proteste.

I media francesi raccontano invece processi per direttissima con pene di ben altro peso. A Belfort, il 1° ottobre, due maggiorenni sono stati condannati uno a un anno con la condizionale, l’altro a 140 ore di lavori di pubblica utilità. Dopo gli scontri del 17 ottobre a Parigi, dove sono state fermate 855 persone, la procura ha chiesto 14 mesi, otto con la condizionale e sei da scontare, per un imputato incensurato. Secondo il ministro, riporta il resoconto di LCP, 917 fermati sono stati deferiti per essere giudicati per direttissima.

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