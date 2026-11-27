Doveva essere un'uscita di totale divertimento e relax con il suo preparatore atletico, Sergi Avila. Si stava rivelando un incubo con il motore andato in avaria e la salvezza arrivata in modo del tutto inaspettato

Un guasto al motore in mezzo al mare, la moto d’acqua che comincia ad affondare e un salto su un altro jet ski per mettersi in salvo. Kimi Antonelli ha rischiato grosso lontano dai circuiti di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha raccontato la disavventura in un video pubblicato sui social della scuderia, ricordando con il sorriso una giornata di relax trascorsa insieme al suo preparatore atletico, Sergi Avila.

Il guasto e il salto sulla moto d’acqua del preparatore

Antonelli era uscito in mare con il jet ski quando sul display è comparso un avviso di malfunzionamento del motore. Il mezzo ha iniziato a rallentare, fino a costringerlo a fermarsi e chiedere aiuto per essere trainato. Ma i problemi non erano finiti. «Mentre aspettavo, a motore spento, la moto d’acqua ha iniziato ad affondare», ha raccontato il pilota bolognese. A quel punto non gli è rimasto che abbandonare il mezzo e raggiungere quello del preparatore: «Sono saltato per salvarmi».