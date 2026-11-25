La campionessa azzurra dice addio alla carriera da atleta in un video sui social. La decisione il giorno dopo essere tornata in pista, dopo un lungo stop imposto dall'infortunio. Il messaggio amaro per i fan: come ha voluto annunciare il suo ritiro

«Mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo ho deciso di non continuare con la mia carriera agonistica». Con questo messaggio Federica Brignone ha annunciato il suo ritiro dallo sci a 36 anni. «Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un’ultima volta per salutare questo mondo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando» conclude la campionessa olimpica nel superG e nello slalom gigante ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Costretta a un lungo stop dopo un brutto infortunio al ginocchio nell’aprile del 2025, aveva provato nella giornata di ieri 24 novembre, 91 giorni dopo l’operazione con cui ha rimosso placca e viti dal ginocchio sinistro, a tornare sugli sci per poi cambiare idea e annunciare il ritiro.

Chi è Federica Brignone

La neve ha sempre corso nelle sue vene fin da quando era piccola. Figlia d’arte, sua madre è l’ex campionessa azzurra di slalom Maria Rosa Quario, mentre suo padre Daniele è maestro di sci, Federica è cresciuta immersa tra gli sci, la neve e la montagna. Esordì in Nazionale nel 2007, nel gigante di Lienz e poi non si è più fermata, diventando la sciatrice italiana più vincente di sempre: 85 podi, 37 vittorie, per due volte ha conquistato la classifica generale (impresa mai riuscita a nessuna sciatrice italiana prima di lei), e ancora una coppa del mondo di discesa, due di gigante, due coppe di combinata e una coppa di superG. Nella sua carriera la Tigre, come era soprannominata, ha anche ottenuto quattro medaglie mondiali e cinque medaglie olimpiche, tra cui due ori a Milano Cortina 2026 nel gigante e nel superG.

L’infortunio

Federica si era fatta male il 3 aprile del 2025, poco dopo aver raggiunto il tetto del mondo per la seconda volta in carriera. Rimase impigliata in una porta durante uno slalom gigante a fine stagione in Val di Fassa, quando non contava più niente. Si procurò una brutta frattura alla tibia e al ginocchio della gamba sinistra. Brignone non si arrese, tentò di tutto per tornare nei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, a casa sua. E partita senza nessuna ambizione, testando il proprio recupero e cercando di fare del proprio meglio, Federica sorprese tutti, anche sé stessa. Non solo riuscì a partecipare a quelle Olimpiadi con un ginocchio e una gamba malridotti, ma vinse anche due medaglie d’oro nel superG e nello slalom gigante. Tuttavia, questo fu solo il suo canto del cigno. Federica non si riprese mai del tutto da quel terribile infortunio, da mesi c’era un velo di incertezza attorno al suo recupero. Aveva anche detto recentemente in un’intervista che avrebbe scambiato volentieri quei due ori olimpici con la vita che faceva prima.