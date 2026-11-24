Il tennista azzurro rassicura i tifosi sui social e festeggia a cena il compleanno del padre, mentre il lungo stop spiana la strada al sorpasso in classifica di Alcaraz dopo quello di Zverev.

Intervento riuscito per Jannik Sinner, che questa mattina si è sottoposto a un’operazione chirurgica al ginocchio destro a Turku, in Finlandia. Dopo mesi di terapie conservative, rinvii e silenzi per scongiurare il bisturi, l’azzurro e il suo staff hanno scelto la via chirurgica affidandosi al professor Lasse Lempainen, luminare dei tendini e specialista di fama internazionale. L’operazione è consistita nell’allungamento della bandelletta iliotibiale, con l’obiettivo di ridurre la tensione del tendine, renderlo più elastico e risolvere definitivamente i persistenti disturbi emersi dopo lo storico bis a Wimbledon dello scorso 12 luglio.

A rassicurare i tifosi è stato lo stesso Sinner direttamente dalla clinica finlandese: «Nel corso degli ultimi mesi abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo e ho fatto una piccola operazione per migliorare la condizione della mia fascia iliotibiale. Mi manca davvero essere in campo, ora comincia il recupero insieme al mio team: grazie per tutto il vostro supporto, ci vediamo presto».

I tempi di recupero: saltano gli Australian Open, mirino sulla terra rossa

La scelta dell’intervento chiude definitivamente ogni ipotesi di rientro a breve termine. Archiviato il torneo-esibizione di Riad (spostato a fine dicembre) e soprattutto gli Australian Open di gennaio, la tabella di marcia prevede circa tre mesi di stop clinico, seguiti da altri 60-90 giorni di riatletizzazione per riabituare l’articolazione alle sollecitazioni estreme del tennis moderno. La data cerchiata in rosso sul calendario diventa così la primavera: il ritorno in un match ufficiale potrebbe concretizzarsi sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 3 all’11 aprile 2027, a nove mesi di distanza dall’ultimo trionfo londinese.

A confermare la bontà della scelta medica è stato il dottor Herbert Schönhuber, che insieme al professor Alberto Zangrillo, al manager Alex Vittur e al preparatore atletico Umberto Ferrara ha accompagnato l’altoatesino in Finlandia con un volo privato partito da Bolzano: «Questo metodo rappresentava la soluzione meno invasiva e meno stressante per risolvere in modo definitivo i persistenti disturbi del tennista», ha spiegato lo specialista.

Il calore del team, la cena di famiglia e il nodo ranking

Nonostante il lungo stop, il morale del campione appare sereno. Già in serata Sinner ha lasciato la clinica per festeggiare il compleanno del padre Hanspeter in un ristorante di Turku insieme a tutto il suo entourage, pubblicando sui social una foto sorridente a tavola: «Buon compleanno papà: grazie per essere qui con noi. Con te la giornata è ancora più bella». Immediata anche l’ondata di affetto dai compagni di Nazionale, a partire da Matteo Berrettini («Ti aspettiamo Jan, forza Jan»), seguito da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.

Sul fronte sportivo, lo stop prolungato ridisegna inevitabilmente le gerarchie del circuito Atp: con il numero 1 già passato nelle mani di Alexander Zverev (destinato a restare in vetta almeno fino a Melbourne), anche l’attuale seconda posizione occupata da Sinner è ora nel mirino di Carlos Alcaraz, pronto al sorpasso durante la tournée australiana. Dissipata finalmente l’incertezza degli ultimi mesi, per l’azzurro scatta però il conto alla rovescia verso il rientro.