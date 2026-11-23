Dopo un consulto a Milano con il chirurgo finlandese Lasse Lempainen il campione azzurro ha scelto la via dell'intervento

E dopo settimane passate tra terapie, valutazioni, consulti con specialisti e ancora visite, analisi e controlli, Jannik Sinner si deve arrendere a quel maledetto ginocchio che lo tormenta dalla finale di Wimbledon, il 12 luglio scorso. Il campione azzurro, come riporta il Messaggero, ha deciso di operarsi. Il numero due del mondo sarebbe ora in volo verso la Finlandia dove domani si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Una decisione che inevitabilmente cambia i programmi dell’azzurro e allunga i tempi del suo rientro. Non lo vedremo agli Australian Open in programma a gennaio, una data che a lungo Jannik aveva cullato come speranza per un suo possibile ritorno in campo.

La decisione di operarsi

Sinner da mesi convive con una tendinopatia al ginocchio destro legata alla cosiddetta sindrome della bandelletta ileotibiale, un’infiammazione particolarmente complessa da gestire. Il percorso iniziale prevedeva una terapia conservativa, basata su un programma rigoroso di fisioterapia e recupero, ma i progressi non sono stati sufficienti per garantire il ritorno in campo nei tempi sperati.

Quando il ritorno in campo

L’operazione è in programma nella giornata di domani a Turku, in Finlandia, nella clinica dove lavora il chirurgo Lasse Lempainen che lo aveva già visitato nel weekend a Milano. Sui tempi di recupero c’è ancora incertezza, ma si ipotizza uno stop di tre o quattro mesi. Di certo dovrà rinunciare a impugnare la racchetta a Riad in occasione del Six Kings Slam di fine anno, ma adesso i piani sono cambiati e restano avvolti nell’incertezza.