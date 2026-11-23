Dopo oltre quattro mesi di stop e terapie senza risultati, il campione altoatesino si opera domani in Finlandia. Secondo la stampa all'origine c'è un disturbo da sovraccarico tipico dei podisti: ecco come si manifesta, perché viene e quanto servirà per tornare in campo

Dopo più di quattro mesi lontano dai campi da tennis per un problema al ginocchio destro, che lo aveva costretto a fermarsi dopo la vittoria a Wimbledon del 12 luglio scorso, Jannik Sinner ha scelto di operarsi. Secondo quanto riportato da Sky, l’intervento è fissato per martedì 24 novembre nella clinica Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. A operarlo sarà il chirurgo Lasse Lempainen, considerato uno dei massimi esperti al mondo di lesioni muscolo-tendinee degli arti inferiori, che lo aveva già visitato nel weekend a Milano. Secondo le ricostruzioni della stampa, Sinner soffrirebbe della sindrome della bandelletta ileotibiale, comunemente detta “sindrome del corridore”. Un problema «banale e frustrante», come l’ha definito il suo stesso coach Darren Cahill a Tennis Channel durante le ATP Finals di Torino, venerdì scorso.

Cos’è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Si tratta di un disturbo da sovraccarico che colpisce la bandelletta ileotibiale, una fascia di tessuto connettivo spessa e poco elastica che scende lungo il lato esterno della coscia, dal bacino fino alla tibia, appena sotto il ginocchio. In alcuni casi, quando è sottoposta a uno stress fisico eccessivo, questa fascia finisce per comprimere i tessuti sottostanti, irritandoli.

I sintomi e le cause

Il sintomo più tipico è un dolore localizzato sul lato esterno del ginocchio, che peggiora soprattutto quando si corre in discesa o si scendono le scale e, in generale, in tutte le attività che costringono a piegare e stendere ripetutamente il ginocchio. All’inizio il dolore si attenua con il riposo; se il problema si cronicizza, però, tende a ripresentarsi al minimo sforzo. È quello che sembra essere successo a Sinner. Dopo le cure di settembre era tornato ad allenarsi in vista dei tornei asiatici, ma il ginocchio non ha retto: prima la rinuncia a Pechino, poi a Shanghai, infine lo stop per il resto della stagione. Le cause che ne determinano l’insorgenza sono diverse. La principale è, appunto, il sovraccarico, ma nel caso di un atleta come Sinner, secondo quanto dichiarato dal dottor Rodolfo Rocchi alla Gazzetta dello Sport, «potrebbe esserci stata anche una difficoltà nell’adattare l’allenamento alla sua fisicità e alle sue condizioni anatomiche».

L’operazione e i tempi di recupero

Fino a questo momento il team di Sinner aveva optato per un approccio conservativo, basato su una combinazione di riposo e trattamenti antinfiammatori. Un approccio che, secondo Roberto Pozzoni, responsabile dell’Unità operativa di Traumatologia dello sport e Chirurgia artroscopica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, intervistato dal Corriere della Sera, «è stato quello corretto, nella speranza della risoluzione della sintomatologia». Poi, nel weekend, l’incontro a Milano con il chirurgo ortopedico Lempainen e la decisione di operarsi. Secondo Pozzoni, l’intervento chirurgico è di solito risolutivo, ma i tempi di recupero sono lunghi, dai tre ai quattro mesi: «Non tanto per il decorso postoperatorio, che potrebbe anche essere veloce, ma per la successiva riabilitazione di uno sportivo di alto livello fermo da molto tempo». Previsioni che fanno sfumare l’ipotesi di rivedere Sinner in campo a gennaio agli Australian Open, l’appuntamento che lui stesso aveva indicato come possibile orizzonte per il suo rientro.