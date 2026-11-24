Il campione azzurro era andato nella giornata di ieri a Turku in Finlandia per farsi operare dallo specialista Lasse Lempainen

Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia questa mattina. Lo conferma il medico altoatesino Herbert Schonhuber a Rai Sudtirol. L’operazione effettuata dal professore Lasse Lempainen, ortopedico finlandese tra i massimi specialisti al mondo nella chirurgia degli atleti, ha riguardato l’allungamento della banda iliotibiale. Si prevede che il recupero richieda circa tre mesi.

Quando potrebbe tornare in campo

Il professor Lampainen ha eseguito un allungamento della bandelletta, la procedura meno invasiva e meno traumatica per affrontare il problema e cercare di risolverlo in maniera definitiva. Ora comincia la fase della riabilitazione. Sicuramente salterà i prossimi Australian Open a gennaio. I Masters 1000 di Indian Wells dal 3 marzo e quelli di Miami dal 17 marzo sono le date più probabili per vederlo tornare a impugnare una racchetta. Con l’obiettivo di tornare numero uno al mondo.