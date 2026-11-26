I problemi sono diventati evidenti intorno alla mezz'ora. Cosa è riuscito a combinare l'arbitro siriano che si è fatto sostituire all'intervallo

Il sospetto, fortissimo, è che l’arbitro siriano Hanna Hattab avesse bevuto al punto da dirigere la partita praticamente ubriaco. A lanciare l’accusa sarebbe stato il Gol Gohar, club iraniano impegnato contro gli emiratini dell’Al Jazira nella Champions League asiatica. Il direttore di gara è rimasto in campo soltanto per 45 minuti, poi all’intervallo è stato invitato a non rientrare.

Che cosa è successo con il cartellino giallo al portiere

I problemi sono diventati evidenti attorno alla mezz’ora. Dopo un contrasto a centrocampo in cui è stato colpito Ali Asghar Ashouri, Hattab ha ammonito Ersin Destanoglu, portiere dell’Al Jazira, che con quell’azione non c’entrava nulla. Ne sono nati una lunga interruzione e un confronto con il quarto ufficiale, al termine del quale il cartellino è stato revocato. I calciatori avevano già notato comportamenti un po’ sbilenchi: l’arbitro sembrava assente e disorientato, con lo sguardo perso nel vuoto mentre gli veniva chiesto di punire il vero autore del fallo.

Le accuse del Gol Gohar: «Non era in uno stato normale»

La tensione è poi esplosa nel tunnel degli spogliatoi. Il team manager della squadra iraniana ha detto apertamente che il direttore di gara «non era in uno stato normale», mentre il club ha sostenuto che Hattab avrebbe bevuto alcolici prima del calcio d’inizio. La società avrebbe inoltre avvertito che, se l’arbitro fosse rimasto al suo posto, la squadra non sarebbe tornata in campo. Anche lo staff tecnico si è rivolto alla terna per avere chiarimenti e sollecitare un intervento. Stando a diversi testimoni, qualche segnale di stato confusionale si sarebbe visto dagli spalti già prima del fischio d’inizio.

Chi ha arbitrato il secondo tempo e cosa può succedere

Alla fine è stata la stessa squadra arbitrale a chiedere a Hattab di fermarsi all’intervallo. La ripresa è stata affidata al quarto uomo, Ammar Abu Alou, che ha portato a termine la direzione della gara. Resta ora da capire quale posizione ufficiale prenderà l’AFC, la confederazione calcistica asiatica, e se arriveranno provvedimenti nei confronti del fischietto siriano.