La Lega Serie A ha inserito due formule alternative nel bando per i diritti tv del prossimo triennio. Tra le novità allo studio, l'ingresso anticipato delle teste di serie e l'addio alle semifinali di andata e ritorno. In ballo 21 milioni di euro in più

La Juventus in trasferta a Gorgonzola, davanti ai 3.766 spettatori dello stadio comunale, a giocarsi il passaggio del turno contro la Giana Erminio. Uno scenario che potrebbe diventare realtà già dalla prossima stagione: la Lega Serie A studia una rivoluzione della Coppa Italia sul modello della FA Cup inglese: più squadre di Serie C, le big in campo un turno prima, semifinali in gara secca e la possibilità di affidare al sorteggio la scelta di chi gioca in casa. A decidere le sorti della competizione, però, saranno le televisioni. Nel bando per i diritti audiovisivi del triennio 2027-2030, pubblicato martedì 24 novembre, la Lega ha infatti inserito due formule alternative tra cui scegliere.

Le due ipotesi

Le ipotesi sul tavolo sono due: o il mantenimento dello status quo, con una competizione a 40 squadre (le 20 di Serie A, le 16 di Serie B e 4 di Serie C) oppure un nuovo format a 56 squadre. Il primo caso, denominato Format A, prevede di mantenere l’attuale formula della Coppa Italia, con le otto teste di serie che entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale. La seconda opzione, il Format B, allargherebbe invece la partecipazione: tutte le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 16 di Serie C.

Come cambierebbe la Coppa Italia con il Format B

Al primo turno scenderebbero in campo 48 squadre, con le 24 vincitrici che accederebbero ai sedicesimi di finale, dove entrerebbero in gioco anche le otto teste di serie. Le big manterrebbero dunque un trattamento di favore, ma dovrebbero disputare una partita in più rispetto a oggi. Tra le società delle categorie inferiori, la precedenza sarebbe accordata alle seconde squadre dei club di Serie A, indipendentemente dalla categoria in cui militano. Queste, però, non potrebbero affrontare le rispettive prime formazioni prima di un’eventuale finale.

Addio anche alle semifinali di andata e ritorno: tutti i turni si disputerebbero in gara secca. La novità più vicina allo spirito della FA Cup riguarda invece il fattore campo: a stabilire chi gioca in casa potrebbe essere un sorteggio, anziché il ranking. Una possibilità che aprirebbe le porte degli stadi di provincia alle grandi del calcio italiano.

Quanto vale la nuova Coppa Italia

A pesare sulla scelta tra i due format saranno soprattutto le offerte delle emittenti televisive. Per mantenere la formula attuale, la Lega Serie A chiede almeno 54 milioni di euro a stagione, mentre per quella allargata la base minima sale a 61 milioni: almeno 21 milioni in più nell’arco del triennio nelle casse della Lega.

Il bando prevede due alternative anche per la Supercoppa italiana, con una base d’asta di 8 milioni di euro all’anno per la formula a due squadre e di 15 per quella a quattro. Dalla vendita dei diritti televisivi delle due competizioni, dunque, la Lega potrebbe incassare fino a 76 milioni di euro a stagione, contro i 58 attuali, anche soltanto raggiungendo le basi d’asta delle due formule allargate. Le emittenti avranno tempo fino al 14 dicembre per presentare le proprie offerte.