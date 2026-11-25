Dopo la vittoria di Musetti e lo stop di Cobolli, Berrettini e Vavassori chiudono i conti in due tie-break. Venerdì gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca

’Italtennis vola in semifinale di Coppa Davis a Bologna e continua la corsa verso uno storico quarto titolo consecutivo. La squadra capitanata da Filippo Volandri supera la Corea del Sud al termine di una sfida tiratissima, risolta solo dal doppio decisivo. Dopo la vittoria in apertura di Lorenzo Musetti e la sconfitta di Flavio Cobolli, a firmare il punto della qualificazione ci hanno pensato Matteo Berrettini e Andrea Vavassori: la coppia azzurra ha piegato in due set (7-6, 7-6, chiusi rispettivamente 7-2 e 13-11 al tie-break) il tandem composto da Chung e Kwon al termine di una battaglia durata un’ora e 54 minuti.

«Il bello della Davis»

«Questo è il bello della Davis», ha commentato a caldo Matteo Berrettini ai microfoni di SuperTennis. «Ho provato a giocare bene come Bolelli, ci ho messo tutto come faccio sempre. Sono felice di essere qui e ringrazio il pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine». Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Vavassori: «Sono felicissimo, voglio prima di tutto ringraziare Bolelli perché se sono qui è grazie a lui. Il pubblico è stato pazzesco, ora continuiamo a spingere per andare a caccia della vittoria». Venerdì gli azzurri torneranno in campo per affrontare la Repubblica Ceca: se verranno confermati i singolaristi dei quarti, Musetti sfiderà Tomas Machac mentre Cobolli affronterà Jiri Lehecka. Intanto domani si completerà il quadro dei quarti di finale con Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria, guidate rispettivamente da Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.