L'azienda è stata condannata a versare circa 18 mila euro complessivi, ma non ha disposto il reintegro dell'ex dipendente

Un gesto di cortesia è costato il posto a un cameriere di un outlet di Torino, licenziato dopo aver offerto caffè, cornetti e un piccolo gadget a due clienti. L’ex lavoratore ha allora presentato ricorso e, al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato illegittimo e sproporzionato il provvedimento, condannando la società a versargli circa 18 mila euro tra indennizzo e spese legali, pur respingendo la richiesta di reintegro sul posto di lavoro.

Cos’è successo al bar di Torino

Tutto era iniziato il 21 giugno 2025 in un bar/ristorante all’interno di un outlet nella cintura torinese, in un’azienda con oltre 90 dipendenti. Nel tardo pomeriggio, il cameriere aveva offerto due caffè e due croissant a clienti da lui conosciuti, aggiungendo anche un piccolo regalo. A fine servizio aveva poi preparato un cocktail per sé e per i colleghi, chiudendo il locale entro le 20. A questi episodi si è aggiunta un’ulteriore denuncia: durante il procedimento disciplinare avviato dalla società, il dipendente è stato accusato di aver sottratto 48 euro dalla cassa. Nonostante le giustificazioni fornite dal lavoratore, ad agosto dello stesso anno l’azienda ha deciso di licenziarlo.

Cos’ha deciso il Tribunale di Ivrea

L’ex dipendente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, Andrea Ghio, che in primo grado ha ritenuto il licenziamento illegittimo e sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Innanzitutto, l’offerta di caffè e croissant rientrava in pratiche promozionali di fidelizzazione incoraggiate dall’azienda, «specie nell’orario pomeridiano o essendo altrimenti il cibo destinato a essere buttato» come riporta il Corriere della Sera. Pur restando illegittimo, il prelievo di contanti è stato valutato alla luce della sua entità, soli 3 euro, della segnalazione lasciata con un bigliettino e del fatto che la stessa prassi fosse adottata di frequente dal responsabile del locale. Inoltre, durante il giudizio sono emersi anche straordinari non pagati per oltre 5 mila euro.

Perché l’azienda non ha riassunto il dipendente

L’azienda è stata condannata a versare circa 18 mila euro complessivi tra indennizzo economico e spese legali, respingendo però la richiesta di reintegro. Come ha spiegato l’avvocato esperto di diritto del lavoro Francesco Parise, «la reintegrazione nel posto di lavoro (il rientro forzato in azienda con pagamento degli stipendi persi) oggi non è più la regola generale, ma un’eccezione riservata ai licenziamenti più gravi». Quando viene dichiarato illegittimo per sproporzione della sanzione, vizi formali o assenza di giustificato motivo oggettivo «il rapporto di lavoro resta chiuso – afferma Parise – e dichiarato estinto, e il giudice condanna l’azienda solo a pagare un’indennità di tipo economico».