Anche questa settimana torniamo con una selezione dei nostri fact check. Negli ultimi sette giorni si sono fatte insistenti le voci secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato rimproverato dalla climattivista Greta Thunberg a causa dell’inquinamento generato dalla controffensiva di Kiev. A sostegno della tesi c’è la copertina di un magazine spagnolo, che però è completamente falsa ed è stata diffusa dai canali propagandistici russi. Proseguono a distanza di settimane anche i video attribuiti alle proteste in Francia. Questa settimana abbiamo trattato due incendi teoricamente appiccati a Marsiglia ma in realtà verificatisi in Australia e nelle Filippine. Come sempre, poi, non mancano le bufale sui vaccini e sulle esplorazioni spaziali, mentre torna a essere presa di mira la segretaria del Pd Elly Schlein, che secondo alcuni avrebbe ordinato 29 magnum di Sassicaia in una sola cena. Estremamente virale anche la foto della nave con a bordo degli «italiani in arrivo negli USA» per parlare di emigrazione e immigrazione.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: