Sciopero aerei, oltre 500 voli cancellati e scali semideserti. Il Codacons prepara un esposto per interruzione di pubblico servizio

Sono 516 i voli che risultano cancellati rispetto alla programmazione prevista negli aeroporti italiani, a metà della giornata di sciopero indetta dai sindacati del settore. L’agitazione, che riguarda i servizi di handling e di check-in, è iniziata alle 10 di sabato 15 luglio e terminerà alle ore 18. Ad incrociare le braccia nelle stesse ore sono anche piloti e assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling, e dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che vola (su Malta e non solo) per conto di Ryanair. Il numero di voli sin qui cancellati, dunque, appare in linea con le previsioni che parlavano di circa 1.000 voli a rischio per la giornata. Nella maggior parte degli scali italiani, comunque, la conseguenza principale dello sciopero sembra essere un insolito deserto per un sabato di metà luglio. Tanto a Malpensa quanto a Fiumicino, sembra aver funzionato il sistema «preventivo» di allerta messo in atto dalle compagnie aeree, che hanno avvertito via mail, sms o notifiche i passeggeri dei voli che sarebbero saltati. Risultato: nessuna fila sin qui riscontrata ai banchi del check-in di viaggiatori rimasti a terra senza preavviso. Chi non ha potuto secolare è stato, come si dice in gergo, «riprotetto» sui primi voli utili, operati in alcuni casi con aerei più capienti per recuperare il monte passeggeri accumulato dalle compagnie.

Le minacce del Codacons e di Salvini

Nonostante lo scarso impatto, almeno sin qui, sui piani di viaggio dei passeggeri, il Codacons ha già annunciato l’intenzione di presentare un esposto alle Procure ed alla Corte dei Conti con l’accusa ai danni di chi ha promosso lo sciopero di interruzione di servizio pubblico e danni per centinaia di milioni. Lo stesso ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini questa mattina aveva tuonato contro gli organizzatori dell’agitazione: «Nessuno mette in dubbio il diritto allo sciopero, anzi appoggio le giuste richieste dei lavoratori inascoltate da anni, lavoro perché le trattative continuino: ma non accetto che alcuni sindacati blocchino l’Italia causando disagi e danni a milioni di lavoratori italiani e turisti stranieri. Faccio appello al buon senso. Ma se non prevarrà, sono pronto a intervenire come ho già fatto per evitare il blocco totale dei treni». Per il momento, non sembra esserci necessità di alcun suo intervento.

Leggi anche: