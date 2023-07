Simone Pillon replica a Michela Murgia: «Avevi molte alternative ma hai scelto il matrimonio, la forma più alta d’amore tra uomo e donna»

«Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio “patriarcale e limitato”. Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l’amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto». Il tweet è dell’ex senatore leghista Simone Pillon. Il cofondatore del Family Day, lontano anni luce dalle posizioni della scrittrice, replica a Murgia, che aveva annunciato di aver sposato in questi ultimi giorni l’attore Lorenzo Terenzi. «Lo abbiamo fatto “in articulo mortis” – ha sottolineato lei – perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo».

