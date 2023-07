Trieste, 14enne folgorato sui binari della stazione. Ricoverato in gravissime condizioni

Un 14enne di Opicina, in provincia di Trieste, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cattinara dopo essere rimasto folgorato dall’alta tensione della linea ferroviaria della stazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Gli amici hanno chiamato i soccorsi che sono prontamente intervenuti con ambulanza e auto medica e il personale medico-sanitario, dopo averlo intubato e stabilizzato, ha trasportato il giovane al pronto soccorso di Cattinara. Il giovane risulta avere riportato ustioni sul 15% del corpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato e la Polfer. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane si sarebbe arrampicato su un vagone cisterna presente sui binari della stazione, rimanendo folgorato dai cavi. Il giovane sarebbe poi caduto a terra. La dinamica non è però ancora del tutto chiara. Di conseguenza la Polfer insieme agli agenti della questura proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto.

