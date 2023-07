Il tiro in buca da sogno di Stephen Curry: la star dell’Nba ha un futuro nel golf? – Il video

Se dopo il suo primo ritiro Michael Jordan aveva scelto di dedicarsi al baseball, il piano di B di Stephen Curry potrebbe essere sui campi da golf. Nel torneo American Century Championsip di Lake Tahoe, in Nevada, la stella Nba dei Golden State Warriors ha imbucato la pallina in un solo colpo, facendo esplodere di gioia il pubblico presente. Quando Curry lascia andare la mazza, si vede che la traiettoria è perfetta. Lui alza lo sguardo, segue con gli occhi la parabola della pallina e poi comincia a correre per il campo da golf con le braccia protese verso il cielo. «È stato assurdo – ha commentato la star della Nba, che gioca a golf dall’età di 10 anni -. È stato un buon tiro, ma anche quando ti avvicini alla bandierina non ti aspetti mai che entri davvero. Poi ho visto le mani del pubblico che si alzavano e ho semplicemente avuto un blackout». A 35 anni e con quattro titoli Nba in bacheca, Curry è ancora lontano dal ritiro. Chissà mai che, quando arriverà il momento di appendere le scarpe al chiodo, non decida anche lui di seguire le tracce di Jordan e provare a lasciare il segno anche cambiando sport. E a giudicare dalla reazione del pubblico e dei suoi sfidanti, sembra che il mondo del golf sia pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

