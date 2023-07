Meloni e Sangiuliano inaugurano il primo Frecciarossa Roma-Pompei. Previsto un viaggio al mese: «Se funziona verrà implementato» – Il video

Partirà ogni terza domenica del mese alle 10.40 per raggiungere la cittadina in un’ora 47 minuti

Un treno che ogni terza domenica del mese collega Roma a Pompei, con una fermata a Napoli Centrale, in un’ora e 47 minuti. Sul viaggio inaugurale del Frecciarossa Trenitalia c’erano anche Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «Questa iniziativa speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere più fruibile», ha detto la premier, «perché il nostro obiettivo è quello di collegare il grandissimo patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale». Anche il ministro punta ad aumentare le corse: «Se andrà bene aumenteremo il numero delle corse», assicura, sottolineando poi l’importanza del sito archeologico campano, «Pompei è un’eccellenza. Si è concluso da poco il grande progetto Pompei, che ha ridato lustro a questo luogo dopo anni di degrado. Ma noi non ci fermiamo, sto provvedendo a finanziare nuove opere di scavo, nuovi allestimenti, nuovi miglioramenti di servizio». Per ora, l’unica corsa prevista – la terza domenica di ogni mese – parte al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Leggi anche: