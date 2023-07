De Luca contro la cerimonia inaugurale del Frecciarossa Roma-Pompei: «Ridicola. Non ho avuto un colloquio con Meloni, era di corsa» – Il video

«Abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese». A dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, riferendosi alla cerimonia inaugurale – avvenuta ieri, domenica 16 luglio – del Frecciarossa Trenitalia che ogni terza domenica del mese collegherà Roma a Pompei, con una fermata a Napoli Centrale, in un’ora e 47 minuti. «Il ministro delle cerimonie ha prodotto un’altra performance. Non lo avevo capito neanche io, ma c’è un treno che arriva ogni mese, nulla di meno, a Pompei», ha continuato De Luca, a margine dell’inaugurazione, alla quale erano presenti anche la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse avuto un colloquio con la presidente del Consiglio, De Luca ha risposto che Meloni «andava di corsa, era in partenza per la Tunisia». Per questo motivo, «la cerimonia – ha concluso De Luca – bisognava farla rapidamente perché se no qualcuno poi si accorgeva che il treno arrivava una volta al mese e, magari, diventava imbarazzante anche per la premier». Al momento, l’unica corsa del Frecciarossa prevista – la terza domenica di ogni mese – partirà al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

