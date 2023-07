Cuadrado all’Inter e Lukaku (forse) alla Juve dopo la rissa allo stadio: il doppio colpo che imbarazza le tifoserie – Il video

Sono passati più o meno cento giorni da quello Juventus-Inter. E i protagonisti si ritrovano ora in un doppio colpo che imbarazza le tifoserie. Durante il derby d’Italia del 4 aprile scorso Romelu Lukaku fu oggetto di buuu razzisti durante l’esecuzione di un calcio di rigore e subito dopo partì una rissa in campo che vide tra i protagonisti Juan Cuadrado. Alla fine Cuadrado si prese tre giornate di squalifica: una per Lukaku. Tre mesi e una settimana dopo Cuadrado firma per l’Inter dopo essere stato lasciato andare via dai bianconeri alla scadenza del contratto. Lukaku invece non tornerà all’Inter perché la società si è stufata del suo tira-e-molla. E adesso è in trattativa per andare alla Juventus (che però deve vendere Vlahovic per fare spazio e finanziare l’acquisto dal Chelsea).

