Incidente col tram 19, il calciatore Ciro Immobile denuncia l’autista dell’Atac

Continua il caso dell’incidente di Ciro Immobile e lo scontro con Atac. Il calciatore ha deciso di denunciare l’autista, dopo l’incidente avvenuto lo scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate, quando il suo suv si è schiantato contro un tram facendolo deragliare. Ne parla Repubblica Roma. Immobile aveva anche inviato un telegramma al dipendente della municipalizzata: “Un abbraccio, spero che ti rimetti presto. Sono contento che nessuno di noi si è fatto male”, aveva scritto il bomber della Lazio, non ricevendo però alcuna risposta. Segno forse che le cose non stavano andando nel verso sperato. L’indagine della polizia locale non ha portato nulla di concreto, le assicurazioni erano pronte a trovare una soluzione, riferisce la testata. Ma a quattro mesi dall’incidente, nell’ultimo giorno utile per sporgere querela l’autista V.M., 56 anni, ha denunciato Immobile per lesioni gravi. E poco dopo anche il bomber ha puntato il dito contro l’autista del tram 19. Non finisce qui, ora lo scontro si sposterà a Piazzale Clodio.

Leggi anche: