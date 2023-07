Gli «anatroccoli bergamaschi» avvistati in centro che aspettano il verde per attraversare: «Vanno a lavorare» – Il video

Una famiglia di anatroccoli è stata avvistata in centro a Bergamo davanti ai passanti increduli. Oltre una decina in perfetta fila indiana sono stati immortalati in un video diventato inevitabilmente virale che è stato rilanciato anche dal sindaco bergamasco Giorgio Gori. «Anatroccoli bergamaschi» li ha definiti il primo cittadino. E in effetti c’è chi nei commenti rivendica lo spirito disciplinato della città: gli anatroccoli attraversano la strada solo quando scatta il semaforo verde, lungo le strisce pedonali e seguendo attentamente la linea che costeggia la via. C’è anche chi fa notare che quegli animali «sono più civili dei ciclisti» e chi invece in generale «degli umani». E infine qualcuno ha immaginato a quel punto: «Che amori, vanno a lavorare!»

