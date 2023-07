Ora le bombe in Crimea spaventano i turisti russi, raffica di disdette per le ferie in spiaggia

L’attacco ucraino compiuto nella notte tra domenica e lunedì contro il ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea, secondo le agenzie di viaggio russe, non dovrebbe scoraggiare i turisti a passare le vacanze nella penisola che affaccia sul Mar Nero. L’invito, pertanto, è quello di non abbandonare i programmi prestabiliti: questo è quanto riporta la Cnn. Elena Bazhenova, responsabile della compagnia turistica Laspi Crimea, secondo quanto riportato dall’Unione russa dell’industria turistica, ha dichiarato: «Abbiamo cancellazioni per la fine di luglio e agosto. Le cancellazioni per queste date sono possibili solo con penali». E ancora: «Stiamo cercando di convincere i turisti a non prendere decisioni basate sull’emotività. Ci aspettiamo che la situazione si normalizzi nei prossimi giorni».

Una meta gettonata

Sono in molti, in Russia, a scegliere la penisola annessa unilateralmente da Mosca nel 2014 come meta per le vacanze estive: nel 2021, secondo Kiev, sarebbero stati oltre 9 milioni. In un momento in cui le opzioni di vacanza dei russi in Occidente sono limitate a causa dei divieti sui visti e delle restrizioni sui voli, ricorda Reuters, l’episodio compromette però notevolmente l’idea che le baie panoramiche e il clima caldo della penisola possano essere goduti in tutta sicurezza. Inoltre, la via principale per il traffico automobilistico è stato messa in crisi dalla distruzione di una sezione della campata del ponte. La Cnn riporta che a partire dall’ora di pranzo di oggi, martedì 18 luglio, c’erano circa 700 auto in attesa di entrare in Crimea e 500 auto in attesa di viaggiare nella direzione opposta. Ilya Umansky, presidente dell’Unione russa dell’industria dei viaggi, ha dichiarato di aspettarsi cancellazioni «significative»: circa 20.000 turisti si stavano avvicinando alla fine delle vacanze in Crimea e altri 20.000 dovrebbero arrivare a breve.

