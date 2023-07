Rai: lo stop a Filippo Facci è definitivo ma arrivano Peter Gomez e Massimo Giletti

Filippo Facci non tornerà in Rai. Nemmeno con una striscia in differita. Dopo l’annuncio da parte di Roberto Sergio sulla cancellazione del programma su Rai2 da viale Mazzini arriva la decisione definitiva. O almeno questo è quello che si sussurra dalle parti di viale Mazzini. Intanto però ci sono due nuovi nomi pronti a entrare nei palinsesti. Si tratta del direttore del Fatto online Peter Gomez e del conduttore Massimo Giletti. Gomez, spiega oggi Repubblica, è sponsorizzato dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dovrebbe prendere il posto di Cartabianca e di Bianca Berlinguer. «Quel posto spetta a noi», è il messaggio che Conte avrebbe recapitato a Rossi e Sergio. Il nome di Gomez potrebbe arrivare già nella riunione in calendario per il 25 luglio. Diversa la situazione di Giletti. Nei giorni scorsi erano arrivate smentite sul suo nome. Dopo la testimonianza in procura a Firenze il conduttore ha parlato delle intercettazioni che volevano la chiusura del suo programma su La7. L’idea è che Giletti rientri «in grande stile» a viale Mazzini a inizio gennaio.

Leggi anche: