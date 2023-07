C’è una leonessa in fuga a Berlino: «L’hanno vista mentre inseguiva un cinghiale»

C’è una leonessa in fuga a Berlino. La polizia di Brandeburgo ha diramato un avviso chiedendo ai residenti di alcune zone della città di non uscire di casa. Ufficialmente a causa di un animale selvatico visto nei paraggi. Secondo l’avviso l’animale «potrebbe essere» una leonessa. L’allerta è stata estesa a tutta l’area sud della città tedesca. Su Twitter circola anche un video che mostra un animale, ma senza nessuna garanzia di autenticità. I giornali tedeschi parlano dell’avviso dato nella zona di Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Altre zone allertate sono Stahnsdorf e Teltow. La popolazione è stata invitata a restare in casa e a tenere dentro anche gli animali domestici. «Verso mezzanotte abbiamo ricevuto un messaggio che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. Due passanti hanno visto un animale correre dietro a un altro», ha detto il portavoce della polizia Daniel Kiep. «Uno era un cinghiale e l’altro era ovviamente un grosso felino, una leonessa. I due signori hanno anche registrato un video con il cellulare e anche agenti di polizia esperti hanno dovuto confermare che si trattava probabilmente di una leonessa», ha continuato Keip. La polizia non ha idea di come sia arrivato l’animale a Berlino. In zona non ci sono circhi.

Foto copertina da Merkur.de

