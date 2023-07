Finisce il silenzio di “Er Motosega” dei TheBordeline, a un mese dalla tragedia di Casalpalocco canta felice sui social – Il video

È durato poco più di un mese il silenzio sui social per Vito Lo Iacono, uno degli youtuber coinvolto nell’incidente a Casalpalocco lo scorso 14 giugno in cui è morto il piccolo Manuel Proietti. Il creator noto come “Er motosega” si definitiva sui social un collaboratore dei TheBordeline e si trovava a bordo della Lamborghini Urus guidata dal leader del gruppo, Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale. Attorno a Lo Iacono si sviluppava un canale satellite dei TheBordeline, The House, con milioni di visualizzazioni accumulate dal 2021. Nel suo ritorno sui social, Lo Iacono sembra essere riuscito a buttarsi la tragica vicenda alle spalle. Lo Iacono canta e sorride in compagnia della sua fidanzata sotto le note di “Sorriso” di Calcutta. Proprio lui subito dopo l’incidente era stato tra i primi a prendere le distanze dal resto del gruppo. Uno dei suoi ultimi commenti a poche ore dall’incidente era stato: «Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima». Una frase che aveva scatenato gli insulti dei suoi follower e dei tanti che in quelle ore scoprivano i protagonisti di quel tragico incidente. A un mese da quei fatti, il canale Youtube che porta il suo nome vanta 229mila iscritti, oltre 700mila sono invece i suoi follower su TikTok. Un piccolo patrimonio per il creator che prova a tirare una riga col passato e riparte con le prime pubblicazioni sui social.

