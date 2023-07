Maltempo in Lombardia: nubifragi, trombe d’aria e grandinate record. Centinaia gli interventi nel Milanese – Il video

Dopo le ondate di caldo record e le grandinate eccezionali in Veneto degli ultimi giorni, continuano i fenomeni estremi in Italia. A farne le spese questa volta è la Lombardia, che in poche ore è stata colpita da forti piogge, abbondanti grandinate e persino una tromba d’aria, che a Cernusco ha spaventato i residenti. Tetti scoperchiati, alberi caduti, allagamenti in abitazioni negozi e garage: l’area nord-est di Milano è stata colpita da una bomba d’acqua nella mattinata di venerdì 21 luglio, costringendo i vigili del fuoco a più di cento interventi, ma il Seveso è rimasto entro i limiti. I primi disagi sono iniziati nella notte tra giovedì e venerdì, a nord della Lombardia e in Veneto. Nel Mantovano sono caduti “chicchi” di grandine del diametro di 7-8 centimetri, grandi come pesche, che hanno devastato i campi e provocato danni ad abitazioni, automobili, pannelli solari. In provincia di Varese i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per allagamenti e alberi caduti. Ma anche, a Daverio, per domare un incendio, innescato da un fulmine che è caduto sul tetto di due abitazioni. A Cernusco sul Naviglio e a Gessate invece, a nord est di Milano, molti residenti hanno filmato quella che sembra essere una tromba d’aria, che prende forma e forza in mezzo alle palazzine del centro abitato.

BREAKING: Tornado in Milan, Italy. pic.twitter.com/GJOh1DQvDW

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 21, 2023

Leggi anche: