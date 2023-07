È morta Francesca “Chicca” Gobbi, moglie di Francesco De Gregori

È morta a 71 anni Francesca “Chicca” Gobbi, moglie di Francesco De Gregori. Le condizioni della donna sarebbero peggiorate negli ultimi giorni, dopo che da tempo era affetta da un male incurabile. Gobbi e De Gregori erano sposati dal 10 marzo 1978, con il matrimonio celebrato dall’allora segretario della Federazione giovani comunisti italiani Walter Veltroni. Dalla loro unione sono nati i due gemelli Marco e Federico. La coppia gestiva insieme da tempo una piccola azienda agricola a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, dove producevano olio d’oliva. La notizia della scomparsa di Gobbi era iniziata a circolare già questa mattina, 21 luglio, assieme al rinvio della data del concerto di De Gregori con Antonello Venditti previsto per domani a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi. L’evento è stato rinviato al 18 agosto. I funerali di Gobbi sono previsti domani, 22 luglio, a Roma. La coppia era unita sin dai tempi della scuola, con una grande passione in comune per la musica. In un’intervista alla Sicilia, lo stesso De Gregori parlava così dell’amore di sua moglie per la musica: «Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più».

