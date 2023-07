Maltempo in Lombardia, Seregno invasa da un fiume di acqua e ghiaccio – Il video

Tra gli effetti devastanti del maltempo che ha colpito il nord Italia – in particolare la Lombardia, e la pianura e la montagna veneta – dopo l’ondata di calore di Caronte, c’è anche un vero e proprio fiume di ghiaccio il cui letto è costituito dalle strade del centro storico di Seregno, comune nella zona settentrionale dell’hinterland milanese. Nella mattinata di oggi, 21 luglio, violenti temporali si sono abbattuti sulla zona portando grandine generatasi dallo scontro tra le masse d’aria rovente e quelle fredde delle perturbazioni atlantiche, in una dinamica resa sempre più frequente dal cambiamento climatico. Dal cielo è caduta talmente tanta grandine che alcuni residenti sono stati temporaneamente bloccati in casa. Ad essa si è aggiunta la pioggia, che ha trasportato il ghiaccio lungo le vie della cittadina, invadendo portici, attività commerciali e abitazioni al pianterreno.

Il comunicato del sindaco

«La conta dei danni è già partita. Siamo al lavoro – dopo la bomba d’acqua e la grandine di questa mattina – con la Polizia Locale, Uffici comunali, Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, BrianzAcque e RetiPiù per ripristinare la situazione è ripristinare la corrente ovunque sia possibile», ha fatto sapere il sindaco di Seregno Alberto Rossi in un post su Facebook. Aggiungendo: «La viabilità si sta normalizzando. Sono ancora chiusi i sottopassi di via Stadio e via Nazioni Unite, insieme al sottopasso pedonale tra via Solferino e via Magenta, che è tra le situazioni che sto supervisionando personalmente con il vice Sindaco William Viganò. Sono inoltre saltate per l’acqua due cabine elettriche. Con tutte le cautele del caso, anche su quello ci sono squadre al lavoro».

