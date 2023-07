Emilia-Romagna nella morsa del maltempo: temporali e grandine a Bologna. Case scoperchiate a Conselice, già colpita dall’alluvione di maggio – Il video

Il maltempo colpisce l’Emilia-Romagna e anche uno dei comuni più colpiti dall’ultima alluvione: Conselice. A Bologna invece, un forte temporale con raffiche di vento e grandine, ha spinto il Comune, tramite Telegram, a contattare i cittadini pregando loro di avere «massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi». Tre persone sono rimaste ferite nel ferrarese, due di loro, portate all’ospedale Sant’Anna di Cona, hanno subito ferite sul capo.

Conselice: case scoperchiate

«L’evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d’aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche», ha dichiarato Paola Pula, sindaca di Conselice, uno dei paesi simbolo dell’alluvione di maggio, oggi gravemente colpito dal maltempo. «Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza». «La cella temporalesca che ha colpito buona parte del nostro territorio – spiegano dal comune – ha segnato raffiche di vento fino a 128.9 km/h ad Alfonsine (dato probabilmente non definitivo poichè le rilevazioni si sono interrotte causa grandine) e 106.2 km/h a Belricetto. Sono moltissimi i danni materiali per vento e grandine di grosse dimensioni nel ravennate settentrionale. In modo particolare ad Alfonsine, Voltana/Belricetto, Conselice, Lavezzola e la zona di Rossetta (Fusignano/Bagnacavallo) si segnalano gravi danni estesi, con strade interrotte e tetti divelti. Si raccomanda di prestare attenzione in modo particolare ai numerosi cavi elettrici divelti. Gli interventi di protezione civile e vigili del fuoco sono in corso, ma ancora una volta la dimensione dell’emergenza è estesa e gli interventi potrebbero non essere immediati. Non abbiamo ancora il quadro completo delle interruzioni stradali, pertanto si potrebbero verificare disagi importanti alla circolazione».

Nel bolognese molti interventi dei vigili del fuoco

Sono stati numerosi gli interventi che hanno visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Bologna a seguito del di Maltempo – in particolare temporali con vento e grandine – che ha colpito la provincia nel pomeriggio. Nel dettaglio sono stati compiuti 23 interventi per alberi pericolanti, danni arrecati dall’acqua e danni ad abitazioni. In questo caso si segnalano, in particolare, due immobili seriamente danneggiati a Casalecchio e Molinella, una casa di riposo a Baricella, a causa del forte vento e un fienile a San Pietro in Casale. Al momento risultano ancora da sbrigare circa 80 interventi. Nessuna persona risulta coinvolta.

Domani prevista allerta gialla in Lombardia

Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani l’allerta gialla per rischio temporali in Lombardia. Il contrasto tra le correnti atlantiche che continuano a interessare il nord Italia e la massa d’aria calda nei bassi strati causerà anche nelle prossime temporali localmente anche intensi. Anche oggi si sono verificate e sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

(foto Comune di Conselice-video Emilia Romagna Meteo)

Leggi anche: