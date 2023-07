Mondiali di nuoto in Giappone, l’Italia vince il bronzo nella categoria sincro dal trampolino 3 metri

Dopo aver conquistato l’oro nella staffetta 4×1,5 km in acque libere, l’Italia sale nuovamente sul podio ai Mondiali di Fukuoka. Questa volta, il traguardo azzurro è conseguito nella categoria sincro dal trampolino 3 metri: Matteo Santoro (16 anni) e Chiara Pellacani (20 anni) sono riusciti a vincere la medaglia di bronzo. Dietro all’Australia, medaglia d’argento. A conquistare la medaglia d’oro è stata invece la coppia cinese. La coppia azzurra conquista dunque un’altra medaglia, dopo l’argento di Budapest 2022. Il frutto di una rimonta dopo gli obbligatori (quinti con 91.20), dopo la quale sono riusciti a concludere con 294.12, migliorando anche il punteggio di dodici mesi fa in Ungheria quando totalizzarono 293.55. Per l’Italia dei tuffi è il secondo podio a Fukuoka, dopo il bronzo conquistato da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro trampolino. «Noi dovevamo solo fare il nostro. E siamo stati bravi. Matteo e Chiara sono stati bravissimi. lo dico tutte le sere in riunione ai ragazzi che l’importante è saltare come loro sanno. Se lo fanno, allora i risultati vengono. Anche la fiducia reciproca fa la differenza: nel loro caso l’amicizia e l’affiatamento che si crea nel momento in cui salgono sul trampolino insieme; sapere di poter fare affidamento l’uno sull’altra», ha commentato il direttore tecnico Oscar Bertone.

