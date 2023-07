L’attore Jamie Foxx compare in video per la prima volta dopo il ricovero: «Sono tornato dall’inferno» – Il video

L’attore Jamie Foxx si fa vedere in video per la prima volta dopo il lungo ricovero iniziato lo scorso aprile per una «complicazione medica». «Non volevo che mi vedeste così, sono stato all’inferno e sono ritornato», fa sapere il 55enne, visibilmente dimagrito, con un video pubblicato sul suo canale Instagram. «So che molti di voi stavano aspettando aggiornamenti da parte mia, ma volevo che mi vedeste mentre mi diverto, faccio film, o show televisivi e non con i tubi che mi uscivano dal corpo», aggiunge la star. Che ha poi smentito una a una le teorie circolate in questi mesi sulla sua degenza. «Non sono diventato cieco e non ho avuto reazioni al vaccino anti-Covid», spiega Foxx, confermando invece di essere stato attaccato a respiratori artificiali. Al momento, l’ipotesi più avvalorata è quella dell’ictus, ma l’attore non ha né confermato né smentito la questione e non ha precisato quale sia stata la causa del suo ricovero. Il 55enne ci ha tenuto, infine, a ringraziare i fan e sopratutto la famiglia per avere mantenuto il riserbo sulle sue condizioni.

