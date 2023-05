«Grazie del vostro affetto». Jamie Foxx rompe il silenzio: l’attore è in ospedale da 3 settimane

«Grazie per il vostro affetto, sono fortunato». Con un post su Instagram Jamie Foxx rompe il silenzio dopo che sua figlia Corinne lo scorso 12 aprile aveva annunciato che suo padre aveva avuto un problema di saluto. A causa di una «complicazione medica», l’attore statunitense era ricoverato in ospedale e «grazie a un intervento rapido e a un’ottima assistenza, è già in via di guarigione – scriveva Corinne Foxx – sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede il rispetto della privacy durante questo periodo». In queste tre settimane il riservo sule condizioni di salute dell’attore statunitense è stato totale, e la preoccupazione dei fan è cresciuta. Fonti vicine all’attore, riportate dal sito Tmz, dicono che in questo momento ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri da chi gli vuole bene. Sotto al post condiviso dal 55enne texano hanno lasciato un messaggio anche tantissimi suoi colleghi di Hollywood, da Vin Diesel a Eric Stonestreet ad Ansel Elgort e Adam Rodríguez. Tra questi, anche quello di Jeremy Renner, che a gennaio ha avuto un violentissimo incidente sulla neve: «Ti mando forza e amore».

