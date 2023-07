Maltempo al nord poi arriva Caronte-bis: mare bollente e temperature oltre i 40°C. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Chi pensava di poter aver tregua dal clima bollente degli ultimi giorni è destinato a rimanere deluso: sta arrivano Caronte-bis, una nuova fiammata africana con l’anticiclone che porterà temperature oltre i 45°C anche in Puglia e picchi di 48°C, di nuovo, in Sardegna. L’ondata non colpisce solo la superficie, ma anche le acque: il Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), scrive Repubblica, prevede per fine luglio una temperatura dell’acqua di 32°C, più calda anche di quella del Mar dei Caraibi. Gli anomali picchi di calore sono anche la causa delle condizioni avverse registrate in Nord Italia, anch’esse destinate a continuare. Preoccupa in particolare la situazione in Lombardia, colpita da forti piogge, abbondanti grandinate e persino una tromba d’aria. Nella giornata di oggi, 22 luglio, il tempo rimane temporalesco al Nord-Est, e fino alla serata di domani sono previste nuvolosità irregolari con precipitazioni che potranno essere anche intense. E se il Centro sperimenta un leggero calo termico, il sole continua a picchiare forte sul Sud. Domani, domenica 23 luglio, il tempo sarà più stabile e soleggiato e le temperature torneranno a salire anche al Nord. Quadro che si replicherà nella giornata di lunedì 24. Martedì e mercoledì mattina, riporta il Giorno, nuovi fenomeni convettivi (quando aria calda e fredda si spostano in verticale provocando bruschi cambiamenti) sparsi, in attenuazione mercoledì sera.

