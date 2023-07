Galeotta fu Daniela Santanché il 2 maggio. E favorì il colpo di fulmine fra l’onorevole FdI e Valeria Marini – I video

Gerolamo Cangiano detto Gimmi, 42 anni, è l’astro nascente di Fratelli d’Italia in Campania e nuovo compagno dell’attrice

Galeotta fu il ministro del Turismo Daniela Santanché, che il 2 maggio scorso celebrò alla sala stampa della Camera dei deputati il primo incontro fra Valeria Marini e l’onorevole Gimmi Cangiano, astro nascente di Fratelli di Italia in Campania nonché animatore del fan club Napoli in Parlamento. La Marini e Cangiano sono oggi protagonisti di video e scatti sulla stampa specializzata in gossip, grazie a un bacio colto dal teleobiettivo sulla spiaggia di Ponza e alla presenza di entrambi a una manifestazione di Novella 2000 con tanto di annuncio del fidanzamento dal palco.

Chi è Gimmi Cangiano

Cangiano, fedelissimo di Meloni apparso al suo fianco anche nella recente visita a Pompei, ha conosciuto la Marini in occasione della presentazione alla Camera di un libro di Beppe Convertino alla presenza della Santanché con Nunzia De Girolamo che faceva da moderatrice. Era il 2 maggio scorso ed evidentemente l’incontro si è rivelato folgorante sia per la soubrette, che da poco ha compiuto 56 anni, che per l’onorevole meloniano che a marzo ha compiuto 42 anni. Gerolamo Cangiano, detto Gimmi, è nato a Genova ma ha vissuto sempre nella provincia di Caserta dove prima di diventare parlamentare a queste elezioni aveva fatto l’imprenditore e il consulente aziendale.

Nella dichiarazione patrimoniale presentata alla Camera dei deputati risulta azionista della Santiago Advice di Caserta e proprietario di 18 fabbricati, 5 a San Marcellino di Caserta; 4 a Castel di Sangro (Aq); 3 a Formia (Lt) e uno a Perugia, a Giugliano in Campania, a Zagarella (Pa) e nella località turistica egiziana Sharm El Sheik. Dichiarato anche il possesso di un Suv Jaguar, di una Smart forfour e di due scooter Beverly della Piaggio (un 200 e un 300 cc).

