Rai, l’indiscrezione: «Dietro lo sgarro dei social di Che tempo che fa c’è stata una trattativa, finita male»

Dietro il caos che ha riguardato le pagine social di Che tempo che fa, ci sarebbe stata una trattativa tra Rai e Officina, la società che si occupa della produzione del talk show diretto e condotto da Fabio Fazio, ora per canale Nove e prima per Rai 3. Nei giorni scorsi è emerso che, nonostante Fazio sia anche proprietario del marchio del programma, in viale Mazzini hanno deciso di trattenere tutti i profili social e ora, infatti, la pagine Twitter e Facebook di Che tempo che fa non sono più raggiungibili. Si tratta di pagine che contavano centinaia di migliaia di follower. Quella INstagram, ancora attiva, ne ha circa 600mila, con quasi 18mila post pubblicati. Secondo un’indiscrezione rivelata da TvBlog, la trattativa che ci sarebbe stata tra le due società sarebbe naufragata a causa di un’offerta inadeguata da parte di Officina. Se si prende in considerazione la community e il seguito raccolti dalle pagine del programma in questi anni, quei profili avrebbero una valutazione di circa un milione di euro, riporta ancora la testata. Ma Officina avrebbe proposto una cifra molto inferiore alla Rai per poter rilevarle. Le indiscrezioni di TvBlog parlano di 20-30mila euro. Le fonti Rai citate fanno sapere che l’azienda non ha chiesto 1 milione di euro e che l’accordo sarebbe stato possibile a una cifra inferiore, ma comunque molto più alta rispetto a quella proposta, per non svendere gli account. Ci sarebbero stati poi altri tentativi di trattativa, con nuove offerte ma comunque inadeguate. Così il tavolo è saltato e la Rai ha reso invisibili le pagine del programma.

