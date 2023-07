Lo sgarro della Rai a Fabio Fazio, i profili social restano a viale Mazzini che vuole chiuderli: «Vendetta tremenda vendetta»

Volano stracci tra la Rai e Fabio Fazio, dopo che il conduttore è passato su Nove portando con sé il suo Che tempo che fa. E nonostante il conduttore sia anche proprietario del marchio, in viale Mazzini hanno deciso di trattenere tutti i profili social del programma. Quei canali nel corso degli anni avevano messo su un discreto numero di follower, dai 560mila di Twitter, ai 600mila su Instragram, senza dimenticare i 2 milioni su Facebook, come ricorda il Fatto quotidiano. La Rai ha sostituito il volo di Fazio con il proprio logo e trasformato i profili in sostanziali archivi, dove si possono rivedere passaggi della trasmissione tra il 2020 e il 2023. Quegli account restano di proprietà della Rai, come la stessa azienda ha ribadito a Fanpage che aveva sollevato il caso. La trasformazione in archivi sarebbe poi una fase intermedia, prima che tutti quei contenuti e quella fanbase cresciuta nel corso del tempo venga cancellata. Già il profilo Twitter risulta sparito, per gli altri «visto che la procedura non è immediata», spiegano da viale Mazzini, per il momento restano in forma di archivio. «Si precisa che l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà – scrive la Rai in un messaggio inviato a Fanpage – Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3».

Le reazioni

La decisione della Rai aveva scatenato le reazioni dei collaboratori di Fazio. A cominciare da Filippa Lagerback, che in una storia su Instagram proprio non si spiegava il motivo di quel gesto: Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive, ma solo di archivio». Quella mossa insomma è sembrata più una ripicca, che una vera e propria recriminazione di proprietà. A commentare la vicenda ci ha pensato anche Luciana Littizzetto che ha confermato il sospetto di molti sui social: «Vendetta tremenda vendetta». Tutti commenti rilanciati dallo stesso Fazio sul suo account Instagram.

INSTAGRAM / FABIO FAZIO | La reazione di Filippa Lagerback al caso dei profili di CTCF trattenuti dalla Rai rilanciata dal conduttore

INSTAGRAM / LUCIANA LITTIZZETTO | Il commento di Luciana Littizzeto al caso dei profili social di CTCF trattenuti dalla Rai

