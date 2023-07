Il ministro tedesco in vacanza in Italia: «Troppo caldo, il turismo qui non ha futuro». E fa arrabbiare Santanchè

Ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive in Italia Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco. Un viaggio ben documentato sui suoi canali social, in cui il medico epidemiologo – candidato alle ultime elezioni con la Spd di Olaf Scholz – ha dovuto fare i conti soprattutto con un problema: il caldo. «Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine», scrive Lauterbach il 13 luglio mentre è in viaggio da Bologna alla Toscana. Pochi giorni più tardi, il ministro tedesco visita la basilica di San Francesco, a Siena. «Bella costruzione medievale, ma anche cella frigorifera. Le chiese dovrebbero essere aperte durante le ondate di caldo durante il giorno e offrire protezione», scrive il ministro sul suo profilo Twitter. Il 18 luglio Lauterbach doveva mettersi in viaggio verso Roma. Uno spostamento che ha deciso di rinviare ai giorni successivi proprio a causa delle temperature oltre i 40 gradi. Una volta arrivato nella Capitale, il ministro tedesco trova finalmente una temperatura più di suo gradimento. «36 gradi, un po’ di vento. Va bene», scrive postando un selfie davanti alla Fontana di Trevi.

La risposta di Santanchè

Alla sua vacanza italiana, rovinata dalle temperature bollenti della scorsa settimana, ha risposto la ministra del Turismo Daniela Santanchè. «Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l’Italia come meta turistica, che d’altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro», fa sapere la ministra. Poi la replica sulle temperature sempre più calde, che secondo Lauterbach stanno minando il futuro del turismo italiano. «Siamo consapevoli – risponde Santanchè – del cambiamento climatico in atto, che, ricordo, non riguarda soltanto l’Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore. Una strategia che ci consentirà di rendere l’offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l’anno».

Credits foto: TWITTER | Una foto postata dal ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach alla fontana di Trevi, a Roma

