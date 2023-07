Scovato il turista del tuffo folle a Polignano, è un ucraino 17enne: il proprietario della casa vuole denunciarlo – Il video

È stato individuato il turista che si è tuffato dal tetto di una casa sulla scogliera di Polignano a mare, in provincia di Bari, scatenando la rabbia del proprietario della casa. Il suo nome è Nikita, classe 2005 e non ancora maggiorenne, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Il ragazzo è ucraino e vive in Svizzera nel cantone francese, sarebbe un appassionato di tuffi estremi e si allena a pochi chilometri da Ginevra. Nikita si trovava in Puglia per passare alcuni giorni di vacanza e sarebbe già tornato a casa. Il suo gesto è stato ampiamente rivendicato sui social dal ragazzo e rilanciato da un «collega», omonimo ma russo, Nikita Zamyatin, noto sui social come «russoebasta» che però al Corriere cerca di chiarire: «Anche io sono un tuffatore extreme, però non mi lancerei mai da casa di una persona. E lo dico perché anche io ho una casa con affaccio sul mare. Non mi sembra davvero una cosa corretta lanciarmi dall’appartamento di un privato». Qualcuno, spiega il tuffatore russo, lo avrebbe indicato come l’autore di quel gesto folle. Ma lui ci tiene a chiarire che non c’entra nulla: «Sono amico e ospite di Terrazza Monachine, non potrei mai mancare di rispetto a Polignano», cittadina in cui da anni fa tappa il Red Bull Cliff Diving World Series. Il sindaco della città, Vito Carrieri, starebbe valutando se denunciare il ragazzo ucraino o lasciare campo libero solo al proprietario della casa. Quest’ultimo intanto pare non ci abbia pensato due volte e appena individuato il tuffatore abusivo ha subito affidato il caso al suo avvocato.

