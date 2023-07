Milano, gli attivisti di Ultima Generazione si sdraiano tra gli alberi spezzati dal temporale: la rabbia dei passanti – I video

Sdraiati tra gli alberi spezzati dalla tempesta notturna avvenuta a Milano: è questa l’ultima azione di protesta messa in atto da Ultima Generazione. Gli attivisti si sono posizionati in via Lomellina, una strada in cui il traffico era rimasto chiuso fino a poco prima. Secondo quanto riferiscono i giovani dimostranti, sono state particolarmente violente le reazioni dei passanti: salvo un ragazzo che ha manifestato supporto, un automobilista ha dato un calcio a uno di loro, ha iniziato a insultarli e lo ha sollevato dalle braccia per spostarlo dalla strada. L’obiettivo di Ultima Generazione era di mettere in luce ancora una volta che gli eventi climatici disastrosi di questi giorni sono causati dalla crisi climatica in corso. «Questo è l’anno più caldo mai registrato. Vogliamo dire a tutti che il vero pericolo non siamo noi che blocchiamo le strade, ma questi eventi climatici. Nei prossimi giorni in molti torneranno alla propria vita di tutti i giorni e si comporteranno come se nulla fosse. Ma noi continueremo a manifestare», ha dichiarato Anna, una delle attiviste che hanno bloccato la strada.

