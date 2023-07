Lifting, botox, filler: i dipendenti della Regione Lazio avranno uno sconto per la chirurgia estetica

La bellezza prima di tutto. La Regione Lazio chiude una convenzione con una delle cliniche estetiche più famose di Roma. In base all’accordo i dipendenti del Consiglio Regionale che vorranno sottoporsi a iniezioni di botox e lifting avranno il 20% di sconto. D’altro canto, spiega Repubblica, Villa Brasini è famosa per essere frequentata dai vip: ci va Ilary Blasi, ci è passata Chiara Ferragni e l’ha frequentata persino Belen Rodriguez. La presidenza di Francesco Rocca ha inviato un’email a tutti i dipendenti. Nel menu della “beauty clinic” ci sono le protesi al seno e la rinoplastica, il lifting non chirurgico, il botox, le punturine per gonfiare le labbra meglio note come filler. Ma anche il laser per togliere i tatuaggi o i peli superflui o per rassodare glutei e cosce facendo sparire smagliature e cellulite.

Consigliato anche un macchinario che fa contrarre le natiche producendo in 30 minuti un effetto paragonabile a 20 mila squat. Nell’annuncio sul welfare aziendale si fa riferimento alla convenzione “non onerosa” per i dipendenti con la Pangea Medical Srl che è una clinica privata in cui accanto alla medicina estetica c’è anche la medicina tradizionale. L’indirizzo della Pangea Srl è lo stesso della sede a Roma Sud di Villa Brasini. Anche il sito della Pangea sembra molto votato all’estetica. La clinica è di proprietà di Diletta Siniscalchi e del marito Riccardo Scifo. Che è anche amministratore delegato di Real Medical, azienda che importa e distribuisce presidi medico chirurgici e annovera fra i suoi clienti, il policlinico Gemelli e quello di Tor Vergata e l’Umberto I, il Bambino Gesù, e diverse Asl e cliniche di Roma.

