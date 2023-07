Mondiali di scherma, l’ucraino Reizlin rifiuta l’assalto contro l’atleta russo

L’ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile ai Mondiali di scherma di Milano. L’atleta ha seguito le indicazioni della Federazione ucraina che ha chiesto ai suoi atleti di non gareggiare con atleti russi e bielorussi per via dell’aggressione di Mosca, che sono stati ammessi ai mondiali di scherma di Milano: l’Italia che ha infatti recepito le disposizioni Cio e dato il via libera ad atleti neutrali, dunque senza inno e bandiera e che non facciano parte di forze armate e polizia. Reizlin dunque non ha preso parte all’assalto contro il russo Vadim Anokhin, che passa così al turno successivo. La decisione di Reizlin segue quella delle atlete ucraine di spada che il 23 luglio non si sono presentate in pedana durante le fasi eliminatorie.

Nella foto: l’atleta Igor Reizlin durante il Fencing World Championships in Egitto nel 2022 (Ansa)

