La Bce alza ancora i tassi d’interesse: «Inflazione troppo alta, continueremo così per tutto il tempo necessario»

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo rialzo dei tassi d’interessi di 25 punti base. Il tasso sui depositi nell’Eurozona sale così a quota 3,75%, quello per i rifinanziamenti al 4,25%, quello sui prestiti marginali al 4,5%. Si tratta dei livelli più alti per i tassi in area euro da maggio 2001 La decisione della Bce era ampiamente prevista sulla base del suo programma di lotta all’inflazione, che nell’analisi di Francoforte resta ancora troppo alta. C’è attesa però per le comunicazione della presidente Christine Lagarde sulla rotta prevista per la politica monetaria per il prossimo autunno. La Bce deve far fronte infatti alle proteste crescenti, dei politici dei Paesi più colpiti dalla stretta ma anche di molti economisti, rispetto all’impatto di un anno di continui rialzi, accusati di frenare l’economia almeno quanto promettono di tenere a bada i prezzi. «L’inflazione continua a calare, ma ci aspettiamo che resti troppo alta per troppo tempo. Dall’ultimo meeting gli sviluppi indicando che l’inflazione calerà nella seconda parte dell’anno, ma resterà al di sopra dell’obiettivo per un lungo periodo di tempo», si legge per ora nel comunicato ufficiale della Bce, nel quale si ribadisce come «le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi siano a livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario in modo da raggiungere il target di inflazione al 2%» e che il board di Francoforte «continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato dei tassi e la durata della restrizione monetaria».

