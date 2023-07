Giulia De Lellis sotto attacco col fidanzato Beretta, perché il viaggio in Israele ha scatenato le polemiche

L’influencer Giulia De Lellis e il suo compagno, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta dell’omonimo produttore di armi, sono finiti nella bufera (social) dopo aver postato su Instagram foto e video della loro vacanza in Israele. La polemica è nata dopo la condivisione di alcuni scatti che ritraevano i due insieme all’Ifd, le forze di difesa israeliane, una addirittura con il capo dello Stato, Isaac Herzog, e un’altra ancora ad una party esclusivo nella Grotta di Salomone. Scatti, questi, resi pubblici e sponsorizzati, che non sono passati inosservati tra gli utenti: tantissimi, infatti, i commenti che in poche ore sono comparsi. «I due sono riusciti a far passare come experience un addestramento con le IDF, ma pure taggando il loro profilo come si fa coi resort e le Spa di lusso, cioè per me materiale da sceneggiatura di Black Mirror», si legge in un tweet. Ma anche: «Il giorno in cui Israele stava sprofondando in una dittatura fascista agli occhi di tutto il mondo (per la riforma della giustizia, ndr), il presidente non aveva niente di meglio da fare che farsi una foto con Giulia De Lellis». Tra un «Vergognati» e un «Non la seguirò più, né lei, né i brand con cui lavora», c’è anche chi accusa De Lellis di «essere ignorante». «Giulia De Lellis ha 5mln di follower, me ne sono accorta solo ora. Ma come ci siamo arrivati a fare in modo che la società fosse “influenzata” da una ragazzina che sdogana sfacciata la sua ignoranza, che non sa coniugare verbi e vive in una bolla di ricchi viziati senza storia?». Tuttavia, c’è anche chi non ci sta a giustificarla: «Devo anche leggere “ma poverina non lo fa apposta magari non sa cosa succede in quelle zone” be posso dire che se a 27 anni non sai quello che succede nel mondo è grave? Ed è anche più grave quando trasmetti la tua ignoranza ad altre 5 milioni di persone?».

INSTAGRAM | L’influencer Giulia De Lellis e il suo compagno, Carlo Gussalli Beretta con il capo di Stato israeliano, Isaac Herzog

