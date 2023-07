Incendio in Salento, a fuoco la pineta di Ugento: bagnanti in fuga dalla spiaggia – Il video

Un vasto incendio ha colpito oggi, giovedì 27 luglio, la marina di Ugento, a Torre Mozza, nel Salento ionico in provincia di Lecce. Le fiamme hanno aggredito, in queste ore, la pineta e in via precauzionale è stata evacuata una delle strutture ricettive dell’area, l’antica masseria di Rottacapozza. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno richiesto l’invio di Canadair e allontanato dai lidi della località balneare i bagnanti. Al momento non si registrano feriti, ma alcune persone sono state soccorse dopo aver inalato del fumo. Si teme che il fronte del fuoco, alimentato dal forte vento, possa avanzare velocemente verso la zona dei villaggi turistici. Nei giorni scorsi, a Vieste, in provincia di Foggia, circa duemila turisti, ospiti di tre grandi strutture ricettive, sono stati evacuati perché le fiamme hanno avvolto la baia San Felice. Nella marina di San Cataldo, invece, a pochi passi da Lecce, due incendi hanno raggiunto alcune abitazioni danneggiandole e l’area è stata evacuata.

La prefettura di Lecce ha assicurato che il fronte del fuoco è «sotto controllo», mentre è stata evacuata anche una struttura ricettiva, l’Antica masseria di Rottacapozza, dove c’erano circa 100 persone. Sul luogo dell’incendio sono impegnati due canadair. Secondo quanto emerge dall’unità di crisi della prefettura leccese, la masseria ha subito danni, con le fiamme che hanno coinvolto il deposito delle masserizie e le auto di alcuni turisti nel parcheggio. Sul posto stanno intervenendo anche le squadre dei vigili del fuoco da Taranto e Brindisi, oltre che due moduli anti incendio dalla Basilicata e dalla Campania.

Leggi anche: