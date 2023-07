Il pasticcere Poppella, «o’ re della Sanità», denunciato per furto di energia elettrica

Meta di influencer e star hollywoodiane, bastione della tradizione culinaria campana e luogo di innovazione che, dando i natali al dolce denominato «fiocco di neve», ha raggiunto la fama. È la pasticceria Poppella di Napoli, di Ciro Scognamiglio, proclamato «o’ re del rione Sanità». Se appena due giorni fa, il 25 luglio, il suo punto vendita è salito alle cronache per la visita di Robert De Niro, oggi il pasticcere si è svegliato con la notizia di essere stato denunciato. Il 48enne è accusato di furto aggravato per aver manomesso i contatori e il lettore di potenza. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nelle scorse ore, dopo essere stati allertati dal personale di Enel. Sarebbero state riscontrate manomissioni sia nel laboratorio in via Mario Pagano, sia nel punto vendita in via Arena della sanità. Scognamiglio, a Napoli Today, ha fatto sapere di essere tranquillo: «Pago 20 mila euro di energia elettrica al mese, tutto verra chiarito». Ha derubricato la questione ad anomalie e la produzione dei suoi dolci proseguirà con dei generatori di corrente, poiché i contato sono stati sequestrati. «Tra quattro giorni saranno installati dei nuovi contatori», ha assicurato.

