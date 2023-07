La Rai tira dritto sulla chiusura dei profili social di Che Tempo Che Fa: «Sono di nostra proprietà, stiamo completando la procedura»

Nessun passo indietro della Rai sull’oscuramento dei profili social di Che Tempo Che Fa, dopo il passaggio del programma e del suo conduttore Fabio Fazio a Discovery nella prossima stagione. Naufragata la trattativa per il trasferimento degli account, viale Mazzini ha deciso di tenerli per sé facendoli diventare una sorta di archivio del programma prima della definitiva chiusura. Nulla cambia neanche dopo il messaggio di Fazio, che nella mattinata di giovedì 27 luglio era intervenuto sulla vicenda. «Sono stati impropriamente oscurati, siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quel che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi l’ha fatto», ha detto il conduttore tv. Ma la Rai, appunto, tira dritto e in una nota pubblicata in serata conferma: «In merito alla polemica sui profili social di Che Tempo Che Fa, Rai – come già anticipato la scorsa settimana – sta provvedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua esclusiva proprietà. Questa procedura, non essendo immediata e in corso di completamento, riguarda evidentemente profili e pagine che si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai 3». TvBlog aveva rivelato un’indiscrezione sull’esito negativo delle trattative tra viale Mazzini e Officina, la società che si occupa della produzione del talk show. Per numero di follower ed engagement, le pagine social sarebbero state valutate intorno a 1 milione di euro. La proposta di Officina non avrebbe superato qualche decina di migliaia di euro e la Rai – che sarebbe stata disponibile a cedere i profili a una cifra inferiore a quella della valutazione – avrebbe rifiutato l’offerta.

