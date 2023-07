L’attacco di Fazio alla Rai per i social “sequestrati” di Che tempo che fa: «Oscurati senza motivo: devono ridarceli» – Il video

Interviene direttamente Fabio Fazio nella querelle con la Rai per i canali social ancora contesti di Che tempo che fa. Dopo l’addio del conduttore a viale Mazzini per passare a Discovery, tutti i profili legati al programma che andava in onda su Raitre erano stati trattenuti dalla Rai, che aveva deciso di trasformarli in una sorta di archivio dello show in vista di una chiusura di quei canali. La Rai aveva spiegato in una nota di essere proprietaria di quei profili social e di non avere alcuna intenzione di restituirli. Nei giorni scorsi era emersa un’indiscrezione di TvBlog, secondo cui c’era stata una trattativa tra la Rai e Officina, la società che produce Che tempo che fa. Trattativa però finita senza un accordo, dopo che viale Mazzini avrebbe preteso una cifra lontana rispetto alla controfferta di Officina per sbloccare gli account. Fazio sui suoi social torna a rivendicare quei canali, alimentando l’ipotesi che la mossa della Rai sia stata una mera ripicca dopo il suo addio: «Come avete visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi, anzi sono stati impropriamente oscurati addirittura, siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quel che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi l’ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, ne apriremo naturalmente dei nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima». Nel video Fazio lancia anche una frecciata a viale Mazzini, con cui i rapporti sono evidentemente rimasti gelidi: «Fa piacere che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, tardivamente però per certi versi ha un che di positivo».

