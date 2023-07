Stefano Bandecchi e l’uomo che voleva rubargli il Rolex: «Peccato non avergli staccato la testa» – Il video

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha subito un tentativo di rapina a Roma. Martedì 25 luglio un uomo ha tentato di appropriarsi del suo Rolex. Ma non sembra sotto choc: «A ripensarci avrei fatto meglio a staccargli la testa», dice in un video su Instagram. Nel filmato racconta che l’uomo gli ha puntato una pistola addosso. «Ho pensato che fosse arrivata la mia ora. Poi però ho capito che volevano il mio Rolex. Me ne sono infischiato, ho accelerato, sono andato avanti. E l’orologio eccolo. L’uomo era solo in motorino. Ma se fossero stati in due sarebbe stata la stessa cosa».

