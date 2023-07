Violentò una donna mentre faceva jogging: uomo di 27 anni fermato nel Milanese

Un uomo di 27 anni è stato fermato oggi, 28 luglio, con l’accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging. L’episodio risale allo scorso 23 dicembre e sarebbe avvenuto nelle campagne di Locate Triulzi, nel Milanese. Il fermo è scattato su ordine della procura di Lodi ed è già stato convalidato dal gip di Milano. L’uomo – di origini nordafricane – al momento si trova in carcere. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di San Donato Milanese, coordinati dalla procura di Lodi, che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e della violenza e hanno raccolto i necessari e gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo necessari per richiedere il fermo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava facendo jogging da sola in una zona di campagna nei pressi della località Cascina Nesporedo, a Locate, quando è stata aggredita alle spalle dall’uomo. L’aggressore le avrebbe tappato la bocca per impedirle di chiedere l’aiuto, l’avrebbe trascinata in un bosco e lì l’avrebbe violentata. Il fermo, disposto dai pm di Lodi, è stato eseguito a San Donato milanese. Per questo a occuparsi della convalida è stato il gip del capoluogo lombardo, che ora trasmetterà gli atti ai colleghi di Lodi per il prosieguo dell’inchiesta.

