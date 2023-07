Chi era Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall’ex Zakaria Atqaoui: l’ipotesi della lite dopo la serata in discoteca con lui e un’amica – I video

Aveva 20 anni Sofia Castelli, la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato, Zakaria Atqaoui, 23 anni, reoconfesso dell’omicidio avvenuto ieri sera a Cologno Monzese, alle porte di Milano. La 20enne studiava all’Università Bicocca, frequentava la facoltà di sociologia e aveva una vita apparentemente identica a quelle di tante sue coetanee. Sui social si mostrava in momenti di divertimento con le amiche, qualche scatto in spiaggia, e poi le serate nei locali. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza «allegra, dolcissima e piena di sogni». Ieri sera Castelli era stata in discoteca, al The Beach di Milano, insieme a un’amica. Con loro ci sarebbe stato anche Atqaoui, con cui aveva da poco interrotto la relazione. L’ultima foto pubblicata su Instagram è delle 5.58, con lo scatto nelle stories di una palazzina nell’hinterland milanese accompagnata da un brano malinconico del rapper Vegas Jones.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



INSTAGRAM | L’ultima storia pubblicata da Sofia Castelli su Instagram

Castelli è poi rientrata poco dopo a casa. Nell’appartamento Castelli era sola, perché i genitori e suo fratello più piccolo erano partiti per le vacanze in Sardegna. Lì è stata raggiunta dal suo ex, assieme all’amica con cui avevano trascorso la serata. Che cosa sia accaduto subito dopo, gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruirlo. L’ipotesi è che tra i due sarebbe scoppiata una lite, finita con il 23enne che ha ucciso la ragazza con alcune coltellate alla gola. Alle 9.30 Atqaoui si è presentato al comando della Polizia locale dove ha confessato il delitto.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

INSTAGRAM | Il video della serata in discoteca di Sofia Castelli

Leggi anche: